К какому веку относится 1023год

Окружающий мир
К какому веку относится 1023год
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Гость:
Правлением Москвы в этом год Пётр 1 стал править Москвой
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