Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры

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Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На  лугу,  как  на  роскошном  зелёном  ковре,  рассыпались  маленькие солнышки-ромашки.   Маленький  котёнок,  как  тополиный  пушок,  мелькал   в  траве,  играя  с  бабочками.  Они,  как  прекрасные  цветы,  порхали  в  воздухе,  присаживаясь  на  ромашки.   Бесрайнее  небо  голубым  шатром  покрыло  белого  комочка  пуха-котёнка,  рассыпанные  солнышки  ромашек,ожившие  экзотические  цветы-бабочки.
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