Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры
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Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лугу, как на роскошном зелёном ковре, рассыпались маленькие солнышки-ромашки. Маленький котёнок, как тополиный пушок, мелькал в траве, играя с бабочками. Они, как прекрасные цветы, порхали в воздухе, присаживаясь на ромашки. Бесрайнее небо голубым шатром покрыло белого комочка пуха-котёнка, рассыпанные солнышки ромашек,ожившие экзотические цветы-бабочки.
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