Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры

Гость: Гость:

На лугу, как на роскошном зелёном ковре, рассыпались маленькие солнышки-ромашки. Маленький котёнок, как тополиный пушок, мелькал в траве, играя с бабочками. Они, как прекрасные цветы, порхали в воздухе, присаживаясь на ромашки. Бесрайнее небо голубым шатром покрыло белого комочка пуха-котёнка, рассыпанные солнышки ромашек,ожившие экзотические цветы-бабочки.