Могут ли молекулы жидкости покидать жидкость, могут ли это делать молекулы твердых тел?
Физика
Могут ли молекулы жидкости покидать жидкость, могут ли это делать молекулы твердых тел?
Ответ(ы) на вопрос:
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