Склонение имён существительных Омск пристань пианино

Русский язык
Склонение имён существительных Омск пристань пианино
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имен:Омск пристань пианино Род: Омска пристани пианино Дат:Омску пристани пианино Вин:Омск пристань пианино Твор: Омском пристанью пианино Предл: об Омске о пристани о пианино
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Могут ли молекулы жидкости покидать жидкость, могут ли это делать молекулы твердых тел?
Ответить
Литература
Придумать рассказ о человеке похожем нс солнышко
Ответить
Математика
Периметр прямоугольник 16см,длина этого прямоугольника 6 см.Найди ширину. Начерти ??тот прямоугольник.
Ответить
Русский язык
Составь текст-описание со словом ромашка или котенок используя эпититы,сравнения,метафоры
Ответить
Обществознание
Отличие системы коллегий от приказов: а) наличие большого количества коллегий, уп??ав­ляющих отдельными областями б) коллективное принятие решений ...
Ответить