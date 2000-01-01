Длина участка прямоугольной формы равна 2 км , а ширина - 800м .Фермер заготовил 24 ц с??на с каздого гектара .На сколько коров хватит заготовленного сена , если для каждой из них нужно 2 т сена ?
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 км , а ширина - 800м .Фермер заготовил 24 ц с??на с каздого гектара .На сколько коров хватит заготовленного сена , если для каждой из них нужно 2 т сена ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие: Длина уч-ка = 2км (фигурная скобка на эти 2 измерения) ширина уч-ка = 800м Сена заготовлено= 24ц/га отсюда → к фигурной скобке Корова съедает = 2т отсюда → к 24ц Ск. коров = ? ----------------------------------------- Решение: 1) 2км = 2000м 800 * 2000= 1600000(кв.м) - площадь поля 2) 1600000кв.м = 160(га) 24 * 160 = 3840(ц) сена всего заготовлено 3) 3840ц = 384т 384 : 2 = 192 (коровы) Ответ: на 192 коровы хватит заготовленного сена.
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