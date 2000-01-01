Длина участка прямоугольной формы равна 2 км , а ширина - 800м .Фермер заготовил 24 ц с??на с каздого гектара .На сколько коров хватит заготовленного сена , если для каждой из них нужно 2 т сена ?

Математика

Длина участка прямоугольной формы равна 2 км , а ширина - 800м .Фермер заготовил 24 ц с??на с каздого гектара .На сколько коров хватит заготовленного сена , если для каждой из них нужно 2 т сена ?

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