1 собака человеку друг .2 Никогда она не покинет человека в беде
Русский язык
1 собака человеку друг .2 Никогда она не покинет человека в беде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле то что 2 собака будит любить хозяин и будит хорошо относится к 1 а 1 будет плохо отнасится ко 2 по тому что она типа 1 и она тут главная
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