Дано: AMPK- прямоугольник, PH высота проведенная к MK, H принадлежит MK, MH= 9см, HK=4 см. Най??и : tg угла PKH.

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Высота РН проведена из вершины прямого угла. Перпендикуляр, проведенный из вершины прямого угла, есть средняя пропорциональная величина между отрезками гипотенузы, на которые её поделило основание перпендикуляра Н. Тогда РН:МН=НК:РН. РН в квадрате = МН х НК = 36, РН=6. В тр-ке РНК отношение противолежащего катета к прилежащему - РН:НК= тангенсу угла РКН = 6:4 = 1,5. Ответ: 1,5