В чём разница литературной сказки три медведя и её иллюстрацией

Литература
В чём разница литературной сказки три медведя и её иллюстрацией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литературная сказка отличается от иллюстрации тем, что в ней ведётся большее описание, т.е. если автор описывает какое-то место или предмет, то художник должен нарисовать его так, чтобы он соответствовал данному описанию. На иллюстрации не написан текст сказки подробно. Иллюстрация сказки это отдельный момент сказки.
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