Помогите пожалуйста 2) умоляю сроочно нужно.

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576. 2) в скобках (3a(3a+1)+2a(1-3a)) /(1-3a)(3a+1) =(9a²+3a+2a-6a²) / (1-3a)(3a+1) =(3a² +5a) / (1-3a)(3a+1) =a(3a+5) / (1-3a)(3a+1) при делении дробь переворачиваем и будет умножение 6a² +10a=2a(3a+5) 1-6a+9a² =(1 -3a)² a(3a+5) *(1-3a)² / (1-3a)(3a+1) *2a(3a+5) =(1-3a) /2(3a+1) 575. 2) в скобках (1-y -1) /(1-y) = -y/(1-y) 5y² *(1-y) / (1-y)(1+y)*(-y) = -5y / (1+y)