Помогите пожалуйста 2) умоляю сроочно нужно.
Алгебра
Помогите пожалуйста 2) умоляю сроочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
576. 2) в скобках (3a(3a+1)+2a(1-3a)) /(1-3a)(3a+1) =(9a²+3a+2a-6a²) / (1-3a)(3a+1) =(3a² +5a) / (1-3a)(3a+1) =a(3a+5) / (1-3a)(3a+1) при делении дробь переворачиваем и будет умножение 6a² +10a=2a(3a+5) 1-6a+9a² =(1 -3a)² a(3a+5) *(1-3a)² / (1-3a)(3a+1) *2a(3a+5) =(1-3a) /2(3a+1) 575. 2) в скобках (1-y -1) /(1-y) = -y/(1-y) 5y² *(1-y) / (1-y)(1+y)*(-y) = -5y / (1+y)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист прошёл путь от А до В со скоростью 3 км/ч., а обратно он шёл 2 ч. Средняя скорость составила 4,2 км/ч. Найти АВ
Геометрия
Дано: AMPK- прямоугольник, PH высота проведенная к MK, H принадлежит MK, MH= 9см, HK=4 см. Най??и : tg угла PKH.
Математика