Кількість електронів в атомі кальцію

Химия
Кількість електронів в атомі кальцію
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В атоме кальция 20 электронов,порядковый номер равен числу электронов в атоме,чаще всего протонов тоже)
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