Найдите целые решения неравенств 1)3x^2+4x+12lt;x^2-8x-24 2)3x^2-2x-6lt;2x^2-2x-1 буду очень благо??арна

Алгебра
Найдите целые решения неравенств 1)3x^2+4x+12lt;x^2-8x-24 2)3x^2-2x-6lt;2x^2-2x-1 буду очень благо??арна
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