Найдите целые решения неравенств 1)3x^2+4x+12lt;x^2-8x-24 2)3x^2-2x-6lt;2x^2-2x-1 буду очень благо??арна
Алгебра
Найдите целые решения неравенств 1)3x^2+4x+12lt;x^2-8x-24 2)3x^2-2x-6lt;2x^2-2x-1 буду очень благо??арна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать стихотворение в прозе Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залезть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Ч...
Математика
Верно ли утверждение что корни уравнения одинаковы 1 X умножить скобка открываетс?? 35 плюс 4 скобка закрывается равно 234
Математика