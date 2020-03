Доклад о нижнем новгороде на английском..... Срочно

Гость: Гость:

Nizhny Novgorod, the center of the Nizhny Novgorod region, 439 kilometers east of Moscow. The city was founded at the confluence of the great Russian rivers - the Volga and the Oka Prince Yuri (George) Vsevolodovich in 1221 as a base defense from Russian borders Mordovians, Cheremisses and Tatars. The city was called "Lower" - perhaps because it was located in the "Nizovskaya" lands with respect to Novgorod the Great, possibly in relation to the already existing three miles up the Eye of the "old town", the mention of which lasted until the early 17th century. Нижний Новгород, центр Нижегородской области, в 439 км к востоку от Москвы. Город был основан у места слияния великих русских рек - Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название "Нижний" - возможно потому, что расположен был в "низовских" землях относительно Новгорода Великого, возможно, относительно уже существовавшего в четырех верстах вверх по Оке "старого городка", упоминание о котором сохранялось вплоть до начала 17 века.