Доктор пилюлькин приготовил 85 л лечебног сиропа из лекарственных растений из них 20 л из шиповника 35 л из мяты остальное из ромашки сколько литров сиропа из ромашки приготовил доктор

Математика

Доктор пилюлькин приготовил 85 л лечебног сиропа из лекарственных растений из них 20 л из шиповника 35 л из мяты остальное из ромашки сколько литров сиропа из ромашки приготовил доктор

Автор: Гость