Доктор пилюлькин приготовил 85 л лечебног сиропа из лекарственных растений из них 20 л из шиповника 35 л из мяты остальное из ромашки сколько литров сиропа из ромашки приготовил доктор
Математика
Доктор пилюлькин приготовил 85 л лечебног сиропа из лекарственных растений из них 20 л из шиповника 35 л из мяты остальное из ромашки сколько литров сиропа из ромашки приготовил доктор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.20л шиповник 2.35л мята 3.85-20-35=30л.приготовил доктор из ромашки
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