Гость: Гость:

Казалось , тихий ночной час придавал беседе особую прелесть. Действительно , камни бывают различной твердости. Самый мягкий камень-тальк. Наконец-то , на мое счастье , дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу. По-моему , люди в батальоне подобраны хорошо. В воздухе пахло водой , травой , туманом - одним словом , пахло ранним прекрасным летним утром.