Пожалуйста помогите! упражнение-85
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Пожалуйста помогите! упражнение-85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось , тихий ночной час придавал беседе особую прелесть. Действительно , камни бывают различной твердости. Самый мягкий камень-тальк. Наконец-то , на мое счастье , дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу. По-моему , люди в батальоне подобраны хорошо. В воздухе пахло водой , травой , туманом - одним словом , пахло ранним прекрасным летним утром.
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