X^ - 3x + 2 lt; 0 решить неравенство
Алгебра
X^ - 3x + 2 lt; 0 решить неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета корни, если бы было равно нулю: 1 и 2. Посмотришь на график и увидишь, что отрицательные значения параболы с ветвями вверх там, где убывающая пересекла Ox, до того, как возрастающая Ox пересекла. 10-11 класс устно тебе скажет ответ x€(1;2). Доказано графиком.
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