Напишите 8 строк стихов Армахаямбы

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Один не разберет, чем пахнут розы… Другой из горьких трав добудет мед… Кому-то мелочь дашь, навек запомнит… Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет… Omar Khayyam poem 1Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Omar Khayyam poem 1Сорваный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано, а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам. Omar Khayyam poem 1Дарить себя — не значит продавать. И рядом спать — не значит переспать. Не отомстить — не значит все простить. Не рядом быть — не значит не любить! Omar Khayyam poem 1В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Omar Khayyam poem 1Не делай зла--вернется бумерангом, не плюй в колодец--будешь воду пить, не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придётся, что нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь, и не теряй любимых-не вернешь, не лги себе--со временем проверишь что ложью сам себя ты предаёшь. Omar Khayyam poem 1Когда уходите на пять минут Не забывайте оставлять тепло в ладонях В ладонях тех, которые вас ждут, В ладонях тех, которые вас помнят. Не забывайте заглянуть в глаза, С улыбкой робкой и покорною надеждой. Они в пути заменят образа Святых, даже неведомых вам прежде. Когда уходите на пять минут Не закрывайте за собою двери- Оставьте это тем, которые поймут, Которые сумеют в вас поверить. Когда уходите на пять минут, Не опоздайте вовремя вернуться, Чтобы ладони тех, которые вас ждут, За это время не успели разомкнуться. Omar Khayyam poem 1Не смешно ли весь век по копейке копить, Если вечную жизнь все равно не купить? Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, — Постарайся же времени не упустить! Omar Khayyam poem 1То что Бог нам однажды отмерил, друзья, Увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Постараемся с толком истратить наличность, На чужое не зарясь, взаймы не прося. Omar Khayyam poem 1Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Omar Khayyam poem 1Кто понял жизнь тот больше не спешит, Смакует каждый миг и наблюдает, Как спит ребёнок, молится старик, Как дождь идёт и как снежинки тают. В обыкновенном видит красоту, В запутанном простейшее решенье, Он знает, как осуществить мечту, Он любит жизнь и верит в воскресенье, Он понял то, что счастье не в деньгах, И их количество от горя не спасет, Но кто живёт с синицею в руках, Свою жар-птицу точно не найдет Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, Что совершенней жизни только смерть, Что знать, не удивляясь, пострашней, Чем что-нибудь не знать и не уметь Omar Khayyam poem 1Никогда не иди назад. Возвращаться нет уже смысла. Даже если там те же глаза, в которых тонули мысли. Даже если тянет туда, где ещё всё было так мило, не иди ты туда никогда, забудь навсегда, что было. Те же люди в прошлом живут, что любить обещали всегда. Если вспомнил ты это — забудь, не иди ты туда никогда. Не верь им, они — чужие. Ведь когда-то ушли от тебя. Они веру в душе убили, в любовь, в людей и в себя. Живи просто тем, что живешь и хоть жизнь похожа на ад, смотри только вперед, НИКОГДА НЕ ИДИ НАЗАД… Omar Khayyam poem 1Ты скажешь, эта жизнь — одно мгновенье. Ее цени, в ней черпай вдохновенье. Как проведешь ее, так и пройдет, Не забывай: она — твое творенье. Omar Khayyam poem 1Можно соблазнить мужчину у которого есть жена, можно соблазнить мужчину у которого любовница, но нельзя соблазнит мужчину у котрого есть любимая женщина! Omar Khayyam poem 1Упавший духом гибнет раньше срока Omar Khayyam poem 1Любовь в начале — ласкова всегда. В воспоминаньях — ласкова всегда. А любишь — боль! И с жадностью друг друга Терзаем мы и мучаем — всегда. Omar Khayyam poem 1Показывать можно только зрячим. Петь песню — только тем, кто слышит. Дари себя тому, кто будет благодарен, Кто понимает, любит и ценит. Omar Khayyam poem 1В этом мире неверном не будь дураком: Полагаться не вздумай на тех, кто кругом. Твердым оком взгляни на ближайшего друга -Друг, возможно, окажется злейшим врагом. Omar Khayyam poem 1Я пришел к мудрецу и спросил у него: «Что такое любовь?». Он сказал: «Ничего». Но, я знаю, написано множество книг. «Вечность"- пишут одни, а другие — что «миг».