Техника безопасности при пилении строгании

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Техника безопасности при строгании 1. Работая рубанками, не следует их держать правой рукой под клином с железкой, так как на руке могут появиться ссадины. 2. Не ставить строгальный инструмент на подошву, чтобы не повредить лезвия железки, а класть его на бок подошвой от себя. Железки держать также лезвиями от себя, чтобы не порезать рук. 3. Правильно держать рубанок при выколачивании железки, поддерживая ее через клин большим пальцем левой руки. 4. При точке железок на мокром точиле и бруске не следует располагать пальцы близко к затачиваемой кромке во избежание ранения (стачивания) пальцев. Характер практических заданий для учащихся 1. Разобрать основные виды резания в зависимости от направления волокон: вдоль волокон, поперек волокон и в торец. 2. Ознакомиться со строгальными инструментами: шерхебелями, рубанками, фуганками и другими, их устройством, особенностями применения и подготовкой к работе (заточка и наладка). 3. Ознакомиться с приемами строгания древесины различными строгальными инструментами и последовательностью строгания. 4. Приемы контроля правильности простроганных поверхностей: на глаз, на просвет, с применением линеек и угольников.