Написать сатирическую сказку ь твердый знак ча ща чу щу жи ши. пожалуйста?!!!!!!

Гость: Гость:

Жили – были на свете шипящие Ж, Ш, Ч, Щ, а рядом гласные У, Ю, Ы, И, А, Я. Жили очень дружно. И вот однажды буквы решили сыграть в прятки. Выпало водить шипящим, остальные побежали прятаться. Сидят гласные буквы, ждут, когда их найдут. Шипящие во все щели заглянули – многих нашли. Вот только не смогли найти гласные Ы, Ю, Я. Искали, с ног сбились, усталые и голодные поздно вечером возвращались они домой. Вдруг видят: сидят гласные Ы, Ю, Я, пьют чай с пряниками и смотрят телевизор. Обиделись шипящие – и с тех пор дружба у них врозь. Никогда не стоят они больше рядом с гласными Ы, Ю, Я, а дружат только с И, А, У. Так в русском языке появились сочетания ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЖИ – ШИ.