Напишите пожалуйста сочинение по этому тексту "Останутся ли печатные книги в будущем?"

Гость: Гость:

"Останутся ли печатные книги в будущем?" - трудно сегодня прогнозировать с уверенностью, что книги продолжат свое существование. Сегодня наблюдается тенденция к оцифровке художественных текстов в библиотеках России. В то же время мы понимаем, насколько важен контакт с печатным изданием произведения! Ты трогаешь листки, слышешь их шелест, чувствуешь запах свежей типографской краски, и... воспринимаешь авторское произведение по-другому. Оно такое доступное для восприятия, запоминающееся. Понравившуюся книгу хочется иметь у себя в библиотеке, брать в руки и перечитывать ее. Что может заменить общение с книгой? - Никакой текст из интернета не способен производить такой эффект на читателя. Думаю, что книги останутся в будущем. И иметь у себя коллекцию домашних изданий на полках в собственной библиотечке будет очень престижно!