Поезд отходит от станции с ускорением 1м/с².Определитель промежуток времени,за ко??орый поезд пройдёт путь 8•10²м.

Физика
Поезд отходит от станции с ускорением 1м/с².Определитель промежуток времени,за ко??орый поезд пройдёт путь 8•10²м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V0=0, a=1м/с²; S=8,0*10²м; t-? Sx(t)=V0xt+axt²/2, S=at²/2, 2S=at², t²=2S/a=2*8,0*10²м/1(м/с²)=2*2*4*100с²; t=2*2*10с=40с - это ответ.
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