Когда в кыргызыстане поювились древнейшие люди
Геометрия
Когда в кыргызыстане поювились древнейшие люди
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Гость:
До появления на территории современной Киргизии человека разумного её населяли архантропы (пещеры Сельункур (Сель-Унгур) и Обишир 1-5 в Баткенском районе близ Оша) [1] и неандертальцы, следы пребывания которых обнаружены и на горе Боз-Бармак (в районе озера Иссык-Куль)[2]. Примерно 5-10 тыс. лет назад на берегах Иссык-Куля появились мезолитические охотники, которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изображая сцены охоты и танцев [3].
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