Когда древнейшие люди появились в кыргызыстане

История
Когда древнейшие люди появились в кыргызыстане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 5-10 тыс. лет назад на берегах Иссык-Куля появилисьмезолитические охотники, которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изображая сцены охоты и танцев.
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