Банку с гидрами, заготовленными для уроков осенью, учитель с наступлением холодов поставил в холодное помещение. Через несколько дней гидры в банке исчезли. Предполагая, что гидры погибли, учитель вылил воду из банки. Какую оши...
Биология
Банку с гидрами, заготовленными для уроков осенью, учитель с наступлением холодов поставил в холодное помещение. Через несколько дней гидры в банке исчезли. Предполагая, что гидры погибли, учитель вылил воду из банки. Какую ошибку он допустил? Что произошло бы, если учитель перенес бы банку в тёплое место?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну и учитель.... если такая же система как и с мухами, то кайф Если муху положить в холодильник, она сразу впадает в спячку, и как только станет тепло, она вновь оживёт
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