Мой вопрос таков что такое : Бурак, Подлюпью ?

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Бурак - красная свёкла подлупью - если Вы хотите понять значение этого слова, то проще обратиться к фразе целиком) Вы же о произведении Пришвина, не иначе... цитата: "...нашел я черемуху, и с ней рядом стояла елка с подлупью..." Автор описал саму елочку, точнее ее ствол, кору... Кора растрескалась, кое-где отошла от ствола, задрав неровные краешки.. Она как бы облупилась..)) Т.е. надтреснула (пошла трещинами), но все еще держится на стволе.. Видимо, автор хотел таким образом передать, что елочка уже немолода, но все еще крепкая...