5. РНК чаще всего состоят из: а) одной цепи б) двух цепей в) отдельных нуклеитидо?? 6. Гликоген выполняет: а) транспортную б) каталитическую в) запасающую функцию 7. Из указанных соединений липидную породу имеет: а) ...

Биология

5. РНК чаще всего состоят из: а) одной цепи б) двух цепей в) отдельных нуклеитидо?? 6. Гликоген выполняет: а) транспортную б) каталитическую в) запасающую функцию 7. Из указанных соединений липидную породу имеет: а) гемоглобин б) инсулин в) тестостерон г) пенициллин

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