Груз массой 30 кг (рис. 20) подвешен к кронштейну в точке В. С какой силой он растягивает откос АВ и сжимает поперечину СВ?

Физика

Груз массой 30 кг (рис. 20) подвешен к кронштейну в точке В. С какой силой он растягивает откос АВ и сжимает поперечину СВ?

Автор: Гость