Груз массой 30 кг (рис. 20) подвешен к кронштейну в точке В. С какой силой он растягивает откос АВ и сжимает поперечину СВ?
Физика
Груз массой 30 кг (рис. 20) подвешен к кронштейну в точке В. С какой силой он растягивает откос АВ и сжимает поперечину СВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расставим силы (смотри скрин) Проецируем силы на оси и получаем систему уравнений: F₁*cos 30°=F₂ F₁*sin 30° = m*g Разделим второе уравнение на первое: tg 30° = m*g/F₂ F₂ = m*g/tg 30° = 30*10 / 0,5774 ≈ 520 Н F₁ = F₂/cos 30° = 520/0,866 ≈ 600 Н
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