Решите систему уравнений: {x-1/y+2 + y-1/x+2 = 1/4 {x+y=2
Алгебра
Решите систему уравнений: {x-1/y+2 + y-1/x+2 = 1/4 {x+y=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-1/у+2 + у-1/х+2 = 1/4 | *4(х+2)(у+2) х = 2-у 4х^2+8х-4х-8 + 4у^2+8у-4у-8 = ху+2у+2х+4 4х^2+2х + 4у^2+2у -ху = 4+8+8 4*(2-у)^2 + 2*(2-у) + 4у^2 + 2у -(2-у)у = 20 4*(4-4у+у^2) + 4-2у +4у^2 +2у -2у+у^2 = 20 16-16у+4у^2 +4-2у+4у^2+2у-2у+у^2 =20 9у^2-18у = 20-16-4 9у^2-18у = 0 9у(у-2) = 0 9у=0 или у-2=0 у1=0; у2=2 х1=2-0=2 х2=2-2=0
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