Найти и упростить выражение 12a-3b при a=-3/4, b=5/6
Математика
Найти и упростить выражение 12a-3b при a=-3/4, b=5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12а-3b при а=-34,b=56 12*(34)-3*(56)=-(12*3)4-(3*5)6=-9-(52)=11,5
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