В году до н.э.Египте было образовано централи зованное государство вставьте в кок??м году

История
В году до н.э.Египте было образовано централи зованное государство вставьте в кок??м году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образования единого государства в Египте образовалось оголо 3000 года но н.э
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