Стакан, тарелка, ручка, линейка, карандаш привести 6веществ из которых могут состо??ть эти тела
Химия
Стакан, тарелка, ручка, линейка, карандаш привести 6веществ из которых могут состо??ть эти тела
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Гость:
Стекло, фарфор, глина, металл, пластмасса, дерево,
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