{2x-y=2 / 2x^2-xy=6 теңдеулер жүйесін шығару heeeelp
Математика
{2x-y=2 / 2x^2-xy=6 теңдеулер жүйесін шығару heeeelp
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