У треугольника со сторонами 16 см и 8 см проведена высоты к этим сторонам.Высота,проведенная к стороне 16 см,равна высота,проведенная к стороне 8 см.
Геометрия
У треугольника со сторонами 16 см и 8 см проведена высоты к этим сторонам.Высота,проведенная к стороне 16 см,равна высота,проведенная к стороне 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 16*6 / 2 = 48 (см^2) высота = 2*S / 8 = 2*48 / 8 = 12 (см)
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