У треугольника со сторонами 16 см и 8 см проведена высоты к этим сторонам.Высота,проведенная к стороне 16 см,равна высота,проведенная к стороне 8 см.

Геометрия

У треугольника со сторонами 16 см и 8 см проведена высоты к этим сторонам.Высота,проведенная к стороне 16 см,равна высота,проведенная к стороне 8 см.

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