1. В состав ферментов входят: А) нуклеиновые кислоты Б) белки В) молекулы АТФ Г) углеводы 2.Синтез углеводов происходит при фотосинтезе: А) в течение всего процесса фотосинтеза Б) в световой фазе В) в темновой фазе...
Биология
1. В состав ферментов входят: А) нуклеиновые кислоты Б) белки В) молекулы АТФ Г) углеводы 2.Синтез углеводов происходит при фотосинтезе: А) в течение всего процесса фотосинтеза Б) в световой фазе В) в темновой фазе Г) не происходит синтез углеводов. 3.Конечные продукты подготовительного этапа энергетического обмена в клетке: А) углекислый газ и вода Б) глюкоза и аминокислоты В) белки и жиры Г) АДФ, АТФ.
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