Какое колво теплоты необходимо для нагревания воды массой 10кг в железном котле массой 2кг от температуры 10 градусов до 50 градусов?

Физика

Какое колво теплоты необходимо для нагревания воды массой 10кг в железном котле массой 2кг от температуры 10 градусов до 50 градусов?

Автор: Гость