Какое колво теплоты необходимо для нагревания воды массой 10кг в железном котле массой 2кг от температуры 10 градусов до 50 градусов?
Физика
Какое колво теплоты необходимо для нагревания воды массой 10кг в железном котле массой 2кг от температуры 10 градусов до 50 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1 - 10кг m2 - 20кг t1 - 10градусов t2 - 50градусов c1 - 4200Дж/кг*0C c2 - 460Дж/кг*0C Найти: Q1 - ? Q2 - ? Решение: Q=mc*(t2-t1) Q1=10*4200*(50-10)=1680000Дж=1680кДж Q2=20*460*(50-10)=368000Дж=368кДж Ответ: Q1=1680Дж, Q2=368кДж
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