В первом бидоне было в 3 раза больше подсолнечного масла,чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 10л,то во втором бидоне стало масла в 2 раза больше,чем в первом бидоне.Сколько литров масла в каждом бидоне?

Математика
В первом бидоне было в 3 раза больше подсолнечного масла,чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 10л,то во втором бидоне стало масла в 2 раза больше,чем в первом бидоне.Сколько литров масла в каждом бидоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 бидон. 3х литров 2 бидон. Х литров (3х-10) остаток в 1 бидоне (Х+10) стало во втором бидоне. Х+10= 2•(3х-10) Х+10= 6х+20 5х=50 Х=6 количество литров во втором бидоне. 6•3=18 - в 1 бидоне.
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