В первом бидоне было в 3 раза больше подсолнечного масла,чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 10л,то во втором бидоне стало масла в 2 раза больше,чем в первом бидоне.Сколько литров масла в каждом бидоне?

Математика

В первом бидоне было в 3 раза больше подсолнечного масла,чем во втором.Когда из первого бидона перелили во второй 10л,то во втором бидоне стало масла в 2 раза больше,чем в первом бидоне.Сколько литров масла в каждом бидоне?

Автор: Гость