Составь задачу по краткой записи.Было-5купюр по 1000тенге.Истратил-4500тенге.Осталось-?тенге
Математика
Составь задачу по краткой записи.Было-5купюр по 1000тенге.Истратил-4500тенге.Осталось-?тенге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500тг осталось 5 купюр по 1000тг =5000 5000-4500=500
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