Надо придумать сказку про синтаксис и пунктуацию

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Что сделать?» и всегда ходило в паре с Подлежащим, а также дружило с Дополнением и Обстоятельством. Определение всегда спрашивало: «Какой? Какая? Чей?» и общалось с Подлежащим и Дополнением. Обстоятельство удивлялось: «Где? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем и Как?» и танцевало полонез только со Сказуемым. Дополнение откликалось на вопросы косвенных падежей и ходило в паре со Сказуемым и Определением. В стране всегда царил порядок, пары не путались и не смешивались друг с другом. Но однажды в этой сказочной стране случилась ужасная история…. Предложение объявило новогодний бал, и все слова радостно стали к нему готовиться. Они открыли свои шифоньеры и шкафы и стали примерять наряды. Чтобы было интереснее на маскараде, слова сделали для себя различные маски, похожие на жителей соседней страны «Частей речи». Но вдруг налетел ураган и перемешал все маски. Горько заплакали слова: они не знали вопросов частей речи и не знали, какую маску надеть. Новогодний бал был под угрозой. Мудрое Предложение послало телеграмму своим друзьям – ученикам пятого класса гимназии №46: «Срочно прилетайте тчк произошла путаница тчк». Пятиклассники вылетели первым же рейсом. Узнав, в чем дело, они рассмеялись и удивились, почему жители близких стран не знают друг друга. Они отправили своего гонца в страну «Частей речи». И когда части речи приехали в страну Синтаксис, все увидели, что они очень похожи. Подлежащее увидело, что и Местоимение, и Существительное отвечают на вопросы «Кто? Что?» Сказуемое встретилось с Глаголом, а Дополнение подружилось с Существительным и Местоимением в косвенных падежах. Новые знакомые надели маски друг друга и отправились веселиться на бал. Зазвучала музыка, загорелся фейерверк, гимназисты усадили на трон Предложение, а из главных и второстепенных членов составили в зале такую надпись: «Мы поздравляем всех с Новым Годом!». При этом на членах предложения были надеты маски частей речи, но все равно все их узнали. Вот такая случилась история в сказочной стране Синтаксис!