Выполните фонетический разбор слова. угасает
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Выполните фонетический разбор слова. угасает
Ответ(ы) на вопрос:
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У-приставка гас-корень а-суф. ет-оконч угаса-основа
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