4.Растительная клетка, как и животная, получает энергию в процессе: А) окисления о??ганических веществ Б) биосинтеза белков В) синтеза липидов Г) синтеза нуклеиновых кислот . 5.В процессе анаболизма: А) более сложные у...

Биология

4.Растительная клетка, как и животная, получает энергию в процессе: А) окисления о??ганических веществ Б) биосинтеза белков В) синтеза липидов Г) синтеза нуклеиновых кислот . 5.В процессе анаболизма: А) более сложные углеводы синтезируются из менее сложных. Б) жиры превращаются в глицерин и жирные кислоты. В) белки окисляются с образованием углекислого газа, воды и аммиака Г) происходит синтез АТФ и освобождение энергии. 6.На каком из этапов энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ? А) гликолиза Б) подготовительного этапа В) кислородного этапа Г) поступления веществ в клетку.

Автор: Гость