Посмотрите на рисунок и выберите предметы, которые помогут вам выбраться из задымленного помещения

Другие предметы
Посмотрите на рисунок и выберите предметы, которые помогут вам выбраться из задымленного помещения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все, каждой вещью можно прикрыть рот-нос и выбраться, может каска не нужна и матрас
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