На ёмкости для жидкости указана её вместимость в литрах. Выразите: а) 1/2 л, 1/4 л, 1/5 л, 1/8 л, 3/8 л б) 0,4 л, 0,5 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,2 л обыкновенной дробью

Математика

На ёмкости для жидкости указана её вместимость в литрах. Выразите: а) 1/2 л, 1/4 л, 1/5 л, 1/8 л, 3/8 л б) 0,4 л, 0,5 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,2 л обыкновенной дробью

Автор: Гость