На ёмкости для жидкости указана её вместимость в литрах. Выразите: а) 1/2 л, 1/4 л, 1/5 л, 1/8 л, 3/8 л б) 0,4 л, 0,5 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,2 л обыкновенной дробью
Математика
На ёмкости для жидкости указана её вместимость в литрах. Выразите: а) 1/2 л, 1/4 л, 1/5 л, 1/8 л, 3/8 л б) 0,4 л, 0,5 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,2 л обыкновенной дробью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,5; 0,25; 0,2; 0,125; 0,375. Б) 4/10; 5/10; 1/10; 25/100; 2/10.
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