Задача с буквеными даными В мишке а кг круп,а в сумке-на 25 кг менше. Все пакеты розсыпаны поровну в 15 пакетов. Какая масса одного пакета?

Математика

Задача с буквеными даными В мишке а кг круп,а в сумке-на 25 кг менше. Все пакеты розсыпаны поровну в 15 пакетов. Какая масса одного пакета?

Автор: Гость