Задача с буквеными даными В мишке а кг круп,а в сумке-на 25 кг менше. Все пакеты розсыпаны поровну в 15 пакетов. Какая масса одного пакета?
Математика
Задача с буквеными даными В мишке а кг круп,а в сумке-на 25 кг менше. Все пакеты розсыпаны поровну в 15 пакетов. Какая масса одного пакета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
:D тп.. Я решал это в 2 классе
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