Помогите решить уравнение: 3(х - 5) + 4х= 137
Алгебра
Помогите решить уравнение: 3(х - 5) + 4х= 137
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3х-15+4х=137 7х=137+15 7х=152 х=21 целых 5/7
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