ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ! Тест. 1. Общее грамматическое значение прилагательного это: А. действие Б. признак предмета В. признак признака Г. признак действия 2. Морфологические признаки прилагательного это: А. род, число Б...

Русский язык

ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ! Тест. 1. Общее грамматическое значение прилагательного это: А. действие Б. признак предмета В. признак признака Г. признак действия 2. Морфологические признаки прилагательного это: А. род, число Б. род, число, падеж В. род, число, лицо Г. лицо, число 3. Синтаксические признаки прилагательного это: А. определение, сказуемое Б. определение, обстоятельство В. определение, дополнение Г. дополнение, обстоятельство 4. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? А. могуч, первый, сильное, лисий Б. беспощаден, выдуман, цветной, бела В. нетерпеливый, должен, хаки, сытый Г. одетый, несчастный, злой, высказан

Автор: Гость