Сократите текст. Текст сейчас будет..ю....

Русский язык
Сократите текст. Текст сейчас будет..ю....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где текст????????????????????????????????
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