Начале пути спидометр автомобиля показывал 27836 километров в конце 28184 километров ??акой путь проделал автомобиль

Математика
Начале пути спидометр автомобиля показывал 27836 километров в конце 28184 километров ??акой путь проделал автомобиль
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28184-27836=348(км) Ответ:348км
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