Назовите пары чисел, соответствующих вершин нам каждой фигуры
Математика
Назовите пары чисел, соответствующих вершин нам каждой фигуры
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Гость:
Вот что получилось !!! :-) если правельно поставьте пожалуйста , СПАСИБО !
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