Списать расставить знаки препинания в конце предложений. ребята пошли в рощу как ??ам хорошо вдруг набежала туча ударил гром
Русский язык
Списать расставить знаки препинания в конце предложений. ребята пошли в рощу как ??ам хорошо вдруг набежала туча ударил гром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята пошли в рощу,как там хорошо,вдруг набежала туча,ударил гром.
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