Списать расставить знаки препинания в конце предложений. ребята пошли в рощу как ??ам хорошо вдруг набежала туча ударил гром

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Списать расставить знаки препинания в конце предложений. ребята пошли в рощу как ??ам хорошо вдруг набежала туча ударил гром

Автор: Гость