Транскрипция слов- cafe,greengrocer,s (запитая сверху), theatre,hospital,garage,baker,s(запитая сверху),station,postoffise.Помогите пожалуйста дам 15 баллов.

Английский язык
Транскрипция слов- cafe,greengrocer,s (запитая сверху), theatre,hospital,garage,baker,s(запитая сверху),station,postoffise.Помогите пожалуйста дам 15 баллов.
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Гость:
1 кафе 2 овощи 3театр 4 больница 5гараж 6 пекарни 7 стадион 8 почта
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