За что Лариса полюбила Паратова

Литература
За что Лариса полюбила Паратова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За все хорошие то что он ей сделал
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